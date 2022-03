"Qarabağ"ın qapıçısı Emil Balayev klub ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

Klub Emil Balayevə göstərdiyi xidmətlərə görə təşəkkür edib.



Qeyd edək ki, 28 yaşlı qolkiper karyerasını yenidən Qazaxıstanda davam etdirəcək. O, tezliklə bu ölkənin “Turan” klubu ilə sözləşmə imzalayacaq.

