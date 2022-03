Bu gün Rusiya və Ukrayna heyətləri arasında növbəti görüşün baş tutacağı gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna-Belarus sərhədində baş tutacaq görüşün əsas müzakirə mövzularından biri də atəşkəs olacaq. Bu barədə açıqlama verən Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri Vladimir Medinskiy bildirib ki, Moskva atəşkəs elan edilməsi üçün təkliflərini ilk görüşdə qarşı tərəfə təqdim edib. Onun sözlərinə görə, bəzi və əsas olan təklifləri düşünmək üçün Kiyev vaxt istəyib.

