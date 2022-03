Rusiyanın hərbi əməliyyatlarından sonra Ukraynanı tərk edənlərin sayı 1 milyonu ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BMT məlumat yayıb. Bildirilir ki, qaçqınlar Polşa, Macarıstan, Moldova və digər ölkələrə sığınıb. Ukraynadan Rusiyaya gedən qaçqınların sayı isə 47 min 800 nəfər olub. Açıqlamaya görə, müharibə davam edərsə, qaçqınların sayı daha da artacaq. Bu isə böhrana səbəb ola bilər.

