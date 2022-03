Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Svetlana Krivonogikdən olduğu iddia edilən qızı Luiza sosial mediada hədəfə çevrilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın hərbi əməliyyatlarına görə, Putini tənqid edən sosial media istifadəçiləri Luizianın hesabına tənqidlər yazıblar. Sosial media istifadəçiləri Luizianı “Şeytanın qızı” adlandırıblar.

Qeyd edək ki, 45 yaşlı Svetlana Krivonogik milyonçudur. Putinlə Svetlananın 2000-ci ildən birlikdə olduğu iddia edilir.

