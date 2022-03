Ukrayna ərazisində Rusiyanın 41-ci Ordusu komandanının müavini, 7-ci hava-desant diviziyasının keçmiş komandiri, general-mayor Andrey Suxovetski həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “24tv.ua” saytı məlumat yayıb.

Qeyd olunur ki, Suxovetskinin harada öldüyü dəqiq məlum deyil.

