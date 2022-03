Rusiya ordusu Ukraynada neft emalı zavodunu bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bombardmandan sonra ərazidə yanğın başlayıb. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur.

