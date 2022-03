“Rusiyalı hərbçilərin Ukraynada göstərdiyi şücaət tarixə düşəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov açıqlama verib. O bildirib ki, hamı rusiyalı hərbçilərin qəhrəmanlığına heyrandır. Lavrov qərb mediasının Rusiyaya qarşı yalan təbliğat apardığını və həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar dərc etdiyini ifadə edib.

Qeyd edək ki, Ukrayna Rusiyan ordusunun 9 min itki verdiyini açıqlayıb.

