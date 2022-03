Məlum olduğu kimi, hazırda Rusiya- Ukrayna müharibəsi davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Ukraynanın paytaxtı da daxil olmaqla bir çox şəhərlərini bombalaması nəticəsində ölkə tanınmaz hala düşüb. Hətta sosial mediadan Ukraynanın dağıdılmış halını görənlər onu Suriyaya belə bənzədirlər.

Hazırda müharibənin davam etdiyi Ukraynanın son görüntüləri peykdən qeydə alınıb:

