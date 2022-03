Ukrayna nümayəndə heyəti Rusiya tərəfi ilə danışıqlar üçün yola düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin ofis rəhbərinin məsləhətçisi Mixail Podolyak tviter hesabında yayıb.

“Rusiya Federasiyası ilə danışıqlar üçün. Artıq helikopterdəyik. Bir neçə saatdan sonra başlayacağıq...” - o qeyd edib.

