Ukrayna əməliyyatları Rusiyaya milyardlarla dollara başa gəlir

Rusiyanın Ukraynada apardığı hərbi əməliyyatların gündəlik xərci 20 milyard dollardan çox ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Consultancy” portalı “Centre for Economic Recovery” şirkətinin hesablamalarına əsasən məlumat verib. Hərbi təchizat, itkilərin daxil edildiyi hesablamalara görə, Ukraynadakı hərbi əməliyyatların ilk 5 günü Rusiyaya 7 milyard dollara başa gəlib. İqtisadçılar hesab edir ki, günlər keçdikcə və Rusiyanın itkiləri artdıqca bu xərclər gündəlik 20 milyard dolları ötəcək.

