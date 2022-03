Fransa martın 14-dən peyvənd keçidlərini və maskaları ləğv edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, "TF 1" telekanalının məlumatına görə, Fransanın baş naziri Jan Kasteks martın 14-dən peyvənd keçidlərinin ləğv edildiyini açıqlayıb .

Hökumət başçısı həmçinin təsdiqləyib ki, martın 14-dən ictimai nəqliyyat istisna olmaqla, bütün ictimai yerlərdə qoruyucu tibbi maskaların taxılması ləğv ediləcək.

