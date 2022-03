Gürcüstanın Baş naziri Aİ-yə üzvlüklə bağlı rəsmi müraciəti imzalayıb

Gürcüstanın Avropa İttifaqına (Aİ) üzvlüyə namizəd statusu almaqla bağlı rəsmi müraciət imzalanıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, sənədi ölkənin Baş naziri İrakli Qaribaşili imzalayıb.

O, ölkə vətəndaşlarına müraciətində bu günü Gürcüstan üçün tarixi gün adlandırıb.

İ.Qaribaşvili qeyd edib ki, müraciət Gürcüstanın Avropaya inteqrasiyası yolunda növbəti önəmli addımdır.

Xatırladaq ki, Gürcütan Aİ-yə üzv olmaq üçün müraciəti 2024-cü ildə etməyi planlaşdırırdı. Ukraynada baş verən hadisələr fonunda qonşu ölkə ötən gün müraciəti vaxtından tez təqdim etməklə bağlı qərar qəbul edib.

