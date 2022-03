Avropa İttifaqı bu günlərdə Ukrayna ilə 1,2 milyard avroluq makromaliyyə yardımının verilməsinə dair memorandum imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Ukraynanın baş naziri Denis Şmıqal məlumat verib .

"Ukraynanın əsl dostu Valdis Dombrovskisə təşəkkür edirəm. Aİ-nin bu əhəmiyyətli dəstəyi jesti sayəsində Rusiya hərbçilərinin Ukrayna torpaqlarından çıxarılması üçün iqtisadi potensialımızı gücləndirməyə kömək edəcək" deyə hökumət başçısı bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.