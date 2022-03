Avropada QAÇQIN DALĞASI: Fövqəladə vəziyyət elan edildi

Ukraynadan gələn qaçqınların sayının artması ilə əlaqədar Çexiyada cümə günündən etibarən fövqəladə vəziyyət (ES) elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə baş nazir Petr Fiala qərar verib.

"Fövqəladə vəziyyət sırf texniki səbəblərə görə, Ukraynadan olan qaçqınların qəbulunu təmin etmək üçün qəbul edilir. Bu, Çexiya vətəndaşlarına heç bir şəkildə təsir etməyəcək” deyə baş nazir bildirib.

Qeyd edək ki, fövqəladə vəziyyətin uzadılma ehtimalı ilə 30 gün müddətinə müəyyən edilib. Səlahiyyətlilərin məlumatına görə, hər gün Ukraynadan orta hesabla 5000 nəfər hərbi əməliyyatlardan qaçmaq üçün Çexiyaya gəlir.

