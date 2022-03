Ukrayna ordusu rusların itkilərini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müharibə başlayandan indiyə qədər 9166 rus əsgəri həlak olub. Rusiya ordusunun 251 tankı, 33 təyyarəsi, 37 helikopteri məhv edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.