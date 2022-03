Ukrayna donanmasının hərbi gəmisi Qara dənizdə batıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nikolayev limanında olan gəmi qəflətən batmağa başlayıb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Ekspertlərin iddiasına görə, gəmini Ukrayna hərbçiləri özləri sıradan çıxarıblar. Hərbçilər gəminin rusların əlinə keçməməsi üçün belə ediblər.

