Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı 36 ton humanitar yardım göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ÜST rəsmi tviter hesabında paylaşım edib.

Qeyd edilib ki, bu yardım ləvazimatları 150min nəfəri tibbi ləvazimatlar təmin edəcək.

