Rusiyanın Kiyevə həmlələri davam edərkən, minlərlə sakin paytaxtı tərk etmək məcburiyyətində qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxtdakı sakinlər Kiyevdən qatarla ayrılaraq, daha təhlükəsiz hesab edilən Lvov şəhərinə və Polşaya daşınırlar. Şəhəri tərk edənlər əsasən qadınlardır. Kişilər isə paytaxtı müdafiə etmək üçün şəhərdə qalırlar.

Kiyevdən ayrılarkən əhalinin böyük üzüntü içində olduğu müşahidə edilib. Həmin anlar fotolarda əks olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.