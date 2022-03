“Ukraynanın Nikolayev şəhəri hazırda intensiv atəşə tutulur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu APA-ya açıqlamasında Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin Nikolayev vilayətində sədr müavini Adil Babayev bildirib.

A. Babayev deyib ki, raket zərbəsinə tuş gələn avtomobildə olan bir azərbaycanlı həyatını itirib, biri isə yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.