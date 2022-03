Pakistanın Peşəvər şəhərində yerləşən məsciddə şiddətli partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində azı 30 nəfər həlak olub. 50 yaralı var. Ehtimallara görə, hadisə kamikadze tərəfindən törədilib. Hücuma görə məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib.

