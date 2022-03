İntizam Komitəsinin bu gün keçirilən iclasında bir sıra qərarlar qəbul edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Premyer Liqanın XVII turunun “Sabah” – “Neftçi” oyununda “Neftçi” klubunun azarkeşləri tərəfindən meydana kənar əşyalar atıldığı üçün klub 1600 manat cərimə olunub.

Bundan başqa, “Neftçi” klubunun 4 futbolçusu, XVII turunun “Səbail” – “Zirə” oyununda “Səbail” klubunun 4 futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalandırıldığı üçün klubhər iki klub ayrılıqda 800 manat cərimə olunub.

