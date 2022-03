Ukraynaya kiflənmiş raketlər göndərilir - Zelenskini aldadırlar? / İNANILMAZ İDDİA

Almaniya Ukraynaya istifadəyə yararsız raketlər göndərməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Der Spiegel” nəşri məlumat yayıb. İddialara görə, Almaniya hökumətinin Ukraynaya göndərilməsi barədə qərar qəbul etdiyi 2700 ədəd "Strela" tipli təyyarə əleyhinə raketlər 35 il əvvəl istehsal olunub. İlk yoxlamalara görə, raketlər yararsızdır. İddia edilir ki, raketlərin saxlanıldığı sandıqlar artıq çürüyüb.

Avropa mediası məlumatı oxucularına “Almaniya Ukraynaya kiflənmiş raketlər göndərir” başlığı ilə çatdırıb.

