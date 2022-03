AFFA İntizam Komitəsi "Neftçi"nin futbolçusu Mirabdulla Abbasovu cəzalandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 27 yaşlı hücumçu Azərbaycan I Divizionunda "Neftçi-2"nin heyətində "Qaradağ Lökbatan"la səfər oyununda birbaşa qırmızı vərəqə alıb. O, görüşün 42-ci dəqiqəsində hakimi təhqir etdiyi üçün meydandan qovulub.

Abbasov 4 oyunluq diskvalifikasiyaya, klubu 320 manat cəriməyə məruz qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.