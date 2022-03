Qazaxıstanın “Turan” klubu Azərbaycan millisinin üzvü Emil Balayevin transferini rəsmən açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun instaqram hesabı məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Emil Balayev dünən “Qarabağ”la müqaviləsinəxitam vermişdi.



