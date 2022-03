"Rusiya Federasiyası və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar səssiz aparılmalıdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə, Kreml əmindir ki, danışıqların məğzi ictimaiyyətə gizli saxlanılmalıdır.

Qeyd edək ki, Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların ikinci raundu cümə axşamı Brest vilayətində baş tutub .

