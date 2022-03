“Rusiya Ukraynada qarşıya qoyulan tapşırığı yerinə yetirəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremldən açıqlama verilib. Prezident Vladimir Putin belaruslu həmkarı Aleksandr Lukaşenko ilə telefon söhbəti zamanı bildirib ki, bundan sonra hadisələrin necə davam edəcəyinə Ukrayna qərar verəcək. Putinin sözlərinə görə, Ukrayna ilə hələlik hansısa sənəd üzərində rəsmi razılaşma əldə edilməyib.

