Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlüd Çavuşoğlu Azərbaycana səfərə gələcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, görüş sabah baş tutacaq.

M.Çavuşoğlu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və digər rəsmi şəxslərlə görüşəcək

