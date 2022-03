“Canavar Avropada nəsli tükənməkdə olan heyvan növüdür”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ETSN-nin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin rəisi Firuddin Əliyev deyib.

O bildirib ki, Azərbaycan da Bern konvensiyasına tərəfdar çıxır: “Həmçinin bu il artıq 2023-cü ildə “Qırmızı kitab”ın yeni nəşrində bu məsələyə baxılacaq. Azərbaycanda canavar ovu qadağandır, amma “Qırmızı kitab”a hələ daxil edilməyib”.

