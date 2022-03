Kişilərdən ibarət paracüdo üzrə Azərbaycan millisində yeni məşqçi təyinatları gerçəkləşib.

Milli Paralimpiya Komitəsinin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Azad Zahidov və Emin Beydullayev baş məşqçi İbrahim İbrahimovun köməkçiləri olub.

Qərar 2024-cü il Paris Yay Paralimpiya Oyunlarına səmərəli hazırlıq məqsədilə qəbul edilib.

