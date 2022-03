“Ukrayna istənilən vaxt Rusiya ilə danışıqların üçüncü raunduna hazırdır”.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidentinin aparat rəhbərinin müşaviri Mixail Podolyak bildirib.

Eyni zamanda, əsirlərin dəyişdirilməsinin Rusiya ilə danışıqlar variantlarından biri olacağı da qeyd edilir.

