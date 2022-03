Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Rusiya hava məkanını bağlamayacağını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir bu barədə “Anadolu” agentliyinə açıqlama verib.

“Ankara Rusiya üçün hava məkanını bağlamayacaq. Türkiyə hava məkanının açıqlığı strateji və humanitar baxımdan vacibdir”, – Çavuşoğlu bildirib.

Türkiyə diplomatiyasının rəhbəri həmçinin əlavə edib ki, Ankara həm Rusiya, həm də Ukrayna ilə əlaqələri davam etdirir.

