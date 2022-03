Ukraynada Rusiyaya qarşı etiraz keçirildi

Bu gün Ukraynanın Zaporojye vilayətinin Melitopol şəhərinin sakinləri şəhərə basqın edən rus işğalçılarına etiraz ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı videogörüntülə sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Görüntülərdə bir neçə yüz yerli sakinin Ukrayna bayraqları ilə küçələrdə “Birləşmiş Ukrayna” şüarları ilə getdiyi görünür.

Qeyd edək ki, görüntülərdə rus işğalçılarının havaya atəş açaraq yerli sakinləri qorxutmağa çalışdıqları görünür. Eyni zamanda, ukraynalılar qorxmadılar və düşmənləri öz ərazilərindən “qovmağa” davam ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.