Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Bakıda səfərdə olan Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu arasında təkbətək görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, XİN başçıları regional məsələləri, həmçinin Ukrayna ətrafındakı vəziyyəti müzakirə ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.