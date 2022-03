"Paytaxt ərazisində hansısa məzmunda, sayda flashmobun təşkilinə və keçirilməsinə icazə verilmir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev məlumat verib.

O bildirib ki, xüsusi karantin rejim çərçivəsində kütləvi tədbirlərlə bağlı tətbiq edilən məhdudiyyətlər qüvvədədir.

