Xarkovda həlak olan Samir Tahirov kimdir? - FOTO

Ukraynanın Xarkov şəhərində vəfat edən Tahirov Samir Sürəddin oğlu ilə bağlı yeni məlumatlar əldə etmişik.

Metbuat.az "Qaynarinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Samir Tahirov əslən Masallı rayonunun Miyankü kəndindəndir. O ötən il ailəsini burda qoyaraq Ukraynana sürücü işləməyə yollanıb.

Samir Tahirovun bir qızı, bir oğlu var. Onun atası isə bir neçə ilə əvvəl dünyasını dəyişib.

Xatırladaq ki, Samir Tahirov Rusiyanın Ukraynada apardığı hərbi əməliyyatlar zamanı ağır yaralanmışdı. Dünən isə dünyasını dəyişib.

Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibənin qurbanı olan həmyerlimizin fotosunu təqdim edirik.

