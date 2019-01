Dünyanın istisnasız olaraq bütün ölkələrində həbsxanada cəza çəkən məhkumlar üçün "görüş otaqları" nəzərdə tutulub.

Milli.Az bildirir ki, məhkumlar bu otaqlarda həyat yoldaşları ilə görüşürlər.

Rumıniyada belə otaqları "eşq otaqları" adlandırırlar.

Milli.Az

