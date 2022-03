Qondarma "Donetsk Xalq Respublika"sının məşhur komandirlərindən biri, "Sparta" batalyonunun komandiri Vladimir Joqa məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Voxa" adı ilə tanınan V.Goqa Volnovaxadakı döyüşdə həlak olub.

B barədə rusiyalı telejurnalist Vladimir Solovyov xəbər verib.

