Ukraynadan Kadırova sərt cavab: "İnstaqram"da yazma, dur gəl

Ukraynanın Daxili İşlər nazirinin müşaviri Anton Geraşenko Çeçenistan Respublikasının rəhbəri Ramzan Kadırova açıq şəkildə müraciət edib.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mediasında məlumat yayılıb. Nazirin müşaviri Kadırovu Ukraynaya dəvət edib.

Geraşenko deyib: "Ukraynanın genişliyində əlçatmaz Kadırovçular. Rusiya təbliğatı isterik şəkildə deyir ki, "kadırovçular” Ukraynaya gəlib hamıya hər şeyi nümayiş etdirmək niyyətindədirlər.

Mən açıq şəkildə Ramzan Kadırova müraciət edirəm. Niyə Çeçenistanda oturursan? Ukraynaya gəlin. Kiyevə, Xarkova və ya Mariupola hücuma rəhbərlik edin və Putinə məharətinizi və sədaqətinizi İnstaqramda deyil, döyüş meydanında göstərin”.

