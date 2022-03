Prezident Volodimir Zelenski Ukraynanın beş şəhərinə Qəhrəman fəxri adlarını verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısı xalqa videomüraciətində deyib. Prezident rus ordusuna müqavimət göstərən bütün şəhərlərin adlarını və merlərini sadalayaraq hər birinə təşəkkür edib.

Zelenski Xarkov, Çerniqov, Mariupol, Qostomel, Volnovaxa, Xersona Qəhrəman şəhər adlarını verib.



