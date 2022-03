Rus ordusu hücuma keçdi: Nikolayev şəhəri reaktiv yaylım atəşi ilə vuruldu / VİDEO

Bu gün səhər saatlarından Rusiya qoşunları Ukraynanın Nikolayev şəhərini reaktiv yaylım atəşi sistemlərindən atəşə tutub.

Metbuat.az “UNİAN”a istinadən xəbər verir ki, hücum Kiyev vaxtı ilə təxminən 5:15-dən sonra baş verib.

Nikolayev sakinləri bildiriblər ki, hadisə zamanı partayışın səsi şəhərin bütün rayonlarında iki istiqamətdə eşidilib. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə, bəzi ərazilərdə işıqlar kəsilib, hətta "Lifecell" operatorunun da şəhərdə rabitə əlaqəsi itib.

“Ukrayna 24” telekanalının efirində Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərinin müşaviri Vadim Denisenko hücum barədə danışarkən qeyd edib ki, Rusiya Silahlı Qüvvələri Nikolayev şəhərinə hücum zamanı Smerç MLRS-dən istifadə ediblər.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Nikolayevin sədri Aleksandr Senkeviç bildirmişdi ki, Nikolayev üçün ən çox ehtiyac duyulan yardım dəbilqə və gülləkeçirməz jiletlərdir. Onun sözlərinə görə, rus ordusu şəhəri hər tərəfdən mühasirəyə alıblar. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

