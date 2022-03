Rusiya sükut rejimi tətbiq edəcək.

Metbuat.az Rusiya Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, sükut rejimi bu səhər Moskva vaxtı ilə saat 10:00-da qüvvəyə minir.

Məlumata görə, mülki əhali Kiyev, Mariupol, Xarkov və Sumı şəhərlərini tərk edə biləcək.

