Luqanskda güclü partlayış baş verib. Hadisə zamanı neft bazası yanmağa başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara görə neft bazasında yanğın “Toçka-U” raketlərinin endirilməsi nəticəsində baş verib.

Ölən və yaralananlar barədə hələlik məlumat yoxdur.

