ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinken Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin Rusiya tərəfindən öldürüləcəyi təqdirdə planlarının olub-olmadığı barədə suala cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, ABŞ-ın Ukraynada hakimiyyətin davam etməsi ilə bağlı planı var. O deyib:

“Ukraynalıların hazırda detallarını açıqlaya bilməyəcəyim planları var. Bunu deyə bilərəm ki, biz hakimiyyətin istənilən halda davam etməsini istəyirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.