Rusiya ordusunun hücumu nəticəsində Qostomel şəhərinin rəhbəri Yuri Prilipko həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mənbələri məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Qostomel Kiyev vilayətində yerləşir. Şəhərtipli qəsəbə olan Qostomel paytaxtdan bir neçə kilometr məsafədə yerləşir.

Prezident Vladimir Zelenskinin sərəncamına əsasən Qostomel “Qəhrəman şəhər” fəxri adına layiq görülüb.

