Çində son sutka ərzində 769 koronavirusa yeni yoluxma halı qeydə alınıb ki, bu da 2020-ci ilin fevral ayının sonundan bəri ən yüksək göstəricidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, virusa yeni yoluxanlardan 243-ü xaricdən gəlib. 327 nəfərdə hərarət, öskürək və halsızlıq aşkar edilib, qalan 442 nəfər asemptomatik daşıyıcıdır.

