Şuşada səsgücləndiricilər vasitəsilə Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, musiqinin səsi geniş əraziyə yayılıb və Xankəndidə də eşidilib.



Həmçinin bu gün səhər saat 06:00-dan Şuşadan verilən azan da Xankəndidə eşidilib.



Daha əvvəl Şuşada səsgücləndiricilər vasitəsilə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasından uvertüra səsləndirilmişdi.

