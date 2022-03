Rusiya ilə danışıqlar aparan ukraynalı diplomat buna görə öldürülüb - ŞOK DETALLAR

Rusiya ilə danışıqlarda iştirak etmiş və daha sonra ölüm xəbəri yayılan ukraynalı diplomat Denis Kireevlə bağlı yeni detal üzə çıxıb.

Metbat.az xəbər verir ki, Ukrayna tərəfinin məlumatına görə, Denisin adı heyət üzvlərinin adının olduğu siyahıda olmayıb. Lakin o, danışıqların ilk turunda iştirak edib.

Qeyd edək ki, Ukrayna mənbələrinin iddiasına görə, diplomat vətənə xəyanət etməkdə ittiham edilib. Ukraynanın xüsusi xidmət orqanları onu nəzarətə götürmək istəyərkən müqavimət göstərib. Nəticədə öldürülüb.

