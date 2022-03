Nazirlik: Ermənistan hərbçisinin həlak olması və digərinin yaralanması barədə məlumat yalandır

Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən guya atəşin açılması nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir hərbi qulluqçusunun həlak olması və digərinin yaralanması barədə yayılan məlumat yalandır, heç bir əsası yoxdur.

Müdafiə Nazirliyindən (MN Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, Ermənistan tərəfinin bu kimi dezinformasiyaları yaymaqda məqsədi ordusunda mövcud olan intizamsızlığı və onun nəticələrini ört-basdır etməkdir.

“Ordumuzun bölmələri bölgədə sabitliyin təmin edilməsi və mümkün təxribatların qarşısının alınması istiqamətində səylərini davam etdirir”, - bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.