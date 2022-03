Müharibənin dayanması üçün Rusiyanın irəli sürdüyü ŞƏRTLƏR BUNLARDIR: Moskva açıqladı

“Ukrayna tərəfi şərtlərimizə əməl edərsə, Rusiya hərbi əməliyyatları dayandıracaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib:

“Konstitusiyada Ukraynanın hər hansısa blokda yer almasını rədd edəcək düzəlişlər edilməlidir. Bu sadəcə konstitusiyada edilən dəyişikliklərlə mümkün ola bilər. Ukrayna tərəfi ilə Krımın Rusiya torpağı, Donetsk və Luqanskı müstəqil ölkə kimi tanımasını da müzakirə etdik. Hamısı bu qədər. Şərtlər yerinə yetirilsə hərbi əməliyyat dərhal dayandırılacaq”.

