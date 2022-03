Ukrayna və Rusiya nümayəndə heyətləri arasında bu gün keçiriləcək danışıqların vaxtı müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbərinin müşaviri Mixail Podolyak "Twitter"də bildirib.

"Rusiya Federasiyası ilə danışıqlar. Üçüncü tur. Kiyev vaxtı ilə saat 16.00-da başlayır. Nümayəndə heyətinin tərkibi dəyişməyib...”, - o qeyd edib.

Görüş Bakı vaxtı ilə 18:00-da başlayacaq.

